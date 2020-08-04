У Британії відвідувачам ресторанів половину рахунку відшкодовуватиме уряд

Британський уряд у серпні 2020 року платитиме половину ціни страв у ресторанах, пабах і кав’ярнях, аби заохотити людей відвідувати заклади під час кризи.

Проте уряд платитиме за рахунки від £10 (361 грн) на особу.

Урядова програма покликана підтримати бізнес та зберегти робочі місця, аби заклади громадського харчування могли пережити найбільшу кризу у країні з часів Другої світової війни.

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Під час карантину у квітні приблизно 80% закладів не працювали, і 1,4 млн працівників перебували у примусових відпустках.

Проте програма не покриває рахунків за алкогольні напої. Хоча деякі критики заявляють, що урядовцям варто було викреслити заклади, які продають шкідливу їжу.

– Головна мета нашої програми Їсти не вдома, аби допомогти – це збереження робочих місць 1,8 мільйона кухарів, офіціантів та менеджерів ресторанів, підштовхнувши попит, заохотивши відвідування, – заявив міністр фінансів Ріші Сунак.

Фастфуд у Британії

У Великій Британії планують обмежити рекламу продуктів, які містять багато жиру, цукру і солі.

У такий спосіб уряд планує розв’язувати проблему ожиріння, яке вважається одним з факторів схильності до коронавірусу.

Рекламу фастфуду хочуть обмежити на ТБ та в інтернеті до 21.00.