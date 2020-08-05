Білорусь співпрацюватиме з Україною та РФ у справі затриманих вагнерівців – Лукашенко

Правоохоронні органи Білорусі співпрацюватимуть з Росією і Україною у справі про затриманих вагнерівців у Мінську в межах міжнародних угод.

Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зі свого боку глава української держави нагадав, що затримані бойовики ПВК Вагнера брали участь у бойових діях на Донбасі, тому українська прокуратура вже розпочала розслідування за цими фактами.

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Затримання бойовиків Вагнера у Білорусі

29 липня у Білорусі під Мінськом затримали 33 бойовики ПВК Вагнера. Під час допитів вони запевняли, що прибули в країну, щоб звідти вилетіти до Туреччини.

У Слідчому комітеті заявили, що найманці готували масові заворушення напередодні виборів у Білорусі, які відбудуться 9 серпня.

За деякими даними відомо, що затримані бойовики воювали на Донбасі на боці російських найманців. Білорусь просить Україну перевірити причетність ПВК Вагнера до злочинів на Сході країни і вже передала список затриманих.

Джерело: Прес-служба президента Білорусі