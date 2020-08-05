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Факти / Світ

На місці порту гори попелу: фото Бейрута з космосу до і після вибуху

Потужний вибух у Бейруті  4 серпня назавжди змінив вигляд столиці Лівану.

Президент країни Мішель Аун оголосив загальнонаціональний триденний траур.

Факти ICTV публікують серію фотографій із супутника до та після вибуху у Бейруті.

  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
  • Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)
На місці порту гори попелу: фото Бейрута з космосу до і після вибуху / 4 фотографии

Фото до було зроблено 25 січня 2020 року, після – 5 серпня.

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Внаслідок вибуху у Бейруті загинуло більше сотні осіб, поранених – майже 5 тис.

Вщент зруйнований порт Бейрута був найбільшим у Лівані та одним із найголовнішим на всій території Близького Сходу.

Пошкоджено приблизно половину будівель у місті – 300 тис. ліванців залишилися без житла. Також руйнації зазнали російське та казахстанське посольства.

Губернатор міста порівняв вибух у Бейруті із атомним бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі у серпні 1945 року, назвавши подію національною катастрофою.

Уряд Лівану виділив $66 млн на ліквідацію наслідків вибуху у Бейруті, рятувальні роботи тривають.

Фото: Airbus Space

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