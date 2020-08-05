Вибух у Бейруті: наслідки зафіксував супутник (ФОТО)

Потужний вибух у Бейруті 4 серпня назавжди змінив вигляд столиці Лівану.
Президент країни Мішель Аун оголосив загальнонаціональний триденний траур.
Факти ICTV публікують серію фотографій із супутника до та після вибуху у Бейруті.
Фото до було зроблено 25 січня 2020 року, після – 5 серпня.
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Внаслідок вибуху у Бейруті загинуло більше сотні осіб, поранених – майже 5 тис.
Вщент зруйнований порт Бейрута був найбільшим у Лівані та одним із найголовнішим на всій території Близького Сходу.
Пошкоджено приблизно половину будівель у місті – 300 тис. ліванців залишилися без житла. Також руйнації зазнали російське та казахстанське посольства.
Губернатор міста порівняв вибух у Бейруті із атомним бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі у серпні 1945 року, назвавши подію національною катастрофою.
Уряд Лівану виділив $66 млн на ліквідацію наслідків вибуху у Бейруті, рятувальні роботи тривають.
Фото: Airbus Space