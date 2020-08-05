Незначні травми: посол повідомив про постраждалих у Бейруті українцях

Ніхто з громадян України серйозно не постраждав внаслідок вибуху в ліванській столиці Бейруті.

Про це заявив посол України в Лівані Ігор Осташ та додав, що є українці, які незначно травмувалися під час вибуху.

У людей порізи і забої, уточнив дипломат.

Постраждало майно громадян України, які живуть у Бейруті. Влада працює над питанням виділення допомоги у відновленні будинків або квартир українців.

Посольство перевіряє інформацію про нібито два українські кораблі, які могли перебувати в районі вибухів, додав Осташ.

Інформації про можливих постраждалих українських моряків поки немає.

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Вибух у Бейруті

4 серпня 2 750 тонн нітрату амонію вибухнуло в порту Бейрута, внаслідок чого щонайменше 100 осіб загинули, постраждали понад 4 тис.

Україна заявила, що готова надати Лівану допомогу, якщо вона знадобиться.

До місця вибуху в Бейруті можуть відправити українських рятувальників, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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