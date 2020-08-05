Більше 273 тис. нових випадків коронавірусу у світі. Така статистика захворювань станом на ранок 5 серпня. Загальна кількість заражених сягнула 18 466 594.

Водночас одужали вже 11 058 317 пацієнтів, найбільше у Бразилії – 2 142 467 людей.

Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 699 134 особи.

Де найбільше хворих на Covid-19:

США – 4 768 827;

Бразилія – ​​2 801 921;

Індія – 1 855 745;

Росія – 859 762;

Південна Африка – 521 318.

Мексика та Перу впритул наблизилися до п’ятого місця – там більше 400 тис. випадків зараження.

Країни-лідери за кількістю смертей від коронавірусу:

США – 156 771;

Бразилія – ​​95 819;

Мексика – 48 869;

Велика Британія – 46 295;

Індія – 38 938.

Україна за день змістилася у списку країн за кількістю заражених із 33 на 34 місце, і зараз знаходиться між Ізраїлем і Домініканською Республікою.

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Карантин у світі

У Німеччині заявили про другу хвилю коронавірусу. Місцеві лікарі кажуть, що вона слабша у порівнянні з першою у березні – квітні.

А Естонія збирається вислати українців, які порушили правила 14-денної самоізоляції.

Під час перевірки з’ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції і виходила на роботу.

Коронавірус у світі

Станом на 4 серпня на коронавірус у світі захворіли понад 175 тис. людей, загальна кількість заражених становила 18 193 291 випадок.

Одужали на той момент 10 852 611 пацієнтів, а жертвами Covid-19 стали 691 642 людини.

Джерело: Університет Джонса Хопкінса