Більше 273 тис. нових випадків коронавірусу у світі. Така статистика захворювань станом на ранок 5 серпня. Загальна кількість заражених сягнула 18 466 594.
Водночас одужали вже 11 058 317 пацієнтів, найбільше у Бразилії – 2 142 467 людей.
Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 699 134 особи.
Де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 4 768 827;
- Бразилія – 2 801 921;
- Індія – 1 855 745;
- Росія – 859 762;
- Південна Африка – 521 318.
Мексика та Перу впритул наблизилися до п’ятого місця – там більше 400 тис. випадків зараження.
Країни-лідери за кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 156 771;
- Бразилія – 95 819;
- Мексика – 48 869;
- Велика Британія – 46 295;
- Індія – 38 938.
Україна за день змістилася у списку країн за кількістю заражених із 33 на 34 місце, і зараз знаходиться між Ізраїлем і Домініканською Республікою.
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Карантин у світі
У Німеччині заявили про другу хвилю коронавірусу. Місцеві лікарі кажуть, що вона слабша у порівнянні з першою у березні – квітні.
А Естонія збирається вислати українців, які порушили правила 14-денної самоізоляції.
Під час перевірки з’ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції і виходила на роботу.
Коронавірус у світі
Станом на 4 серпня на коронавірус у світі захворіли понад 175 тис. людей, загальна кількість заражених становила 18 193 291 випадок.
Одужали на той момент 10 852 611 пацієнтів, а жертвами Covid-19 стали 691 642 людини.
Джерело: Університет Джонса Хопкінса