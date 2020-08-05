Вибух у Бейруті залишив без житла майже 300 тис. людей.

Про це заявив губернатор Бейрута Марван Абуда.

Вибух завдав шкоди половині міста.

– Від 250 до 300 тис. людей залишились нині без дому. Орієнтовна вартість збитків склала від $3 до $5 млрд, – заявив Абуда.

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Інженери та технічні команди ще не провели офіційну оцінку.

Зруйнований порт Бейрута – один з найзавантаженіших на Близькому Сході. Гавань розташована біля підніжжя Ліванських гір і грає важливу роль в економіці країни.

Через це у країни може розпочатись проблеми із постачанням продуктів – доставка відбувалась морським шляхом.

– Наслідки вибуху створюють трудності для половини країни, – заявив президент Мішель Аун.

Вибух зруйнував чотири столичні лікарні.

Вибух у порту Бейрута

4 серпня у порту міста Бейрут стався вибух, який зруйнував пів міста. За попередніми даними, здетонували 2 750 тонн нітрату амонію на одному з портових складів. Вибух ймовірно стався під час зварювальних робіт на складі, де перебували хімікати.

Загинуло більше сотні людей, поранено понад 3 тис.

Місце вибуху оточила армія лівану ,яка допомагає розбирати завали.