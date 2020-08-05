Вибух у Бейруті залишив без житла майже 300 тис. людей.
Про це заявив губернатор Бейрута Марван Абуда.
Вибух завдав шкоди половині міста.
– Від 250 до 300 тис. людей залишились нині без дому. Орієнтовна вартість збитків склала від $3 до $5 млрд, – заявив Абуда.
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Інженери та технічні команди ще не провели офіційну оцінку.
Зруйнований порт Бейрута – один з найзавантаженіших на Близькому Сході. Гавань розташована біля підніжжя Ліванських гір і грає важливу роль в економіці країни.
Через це у країни може розпочатись проблеми із постачанням продуктів – доставка відбувалась морським шляхом.
– Наслідки вибуху створюють трудності для половини країни, – заявив президент Мішель Аун.
Вибух зруйнував чотири столичні лікарні.
Before & After#BeirutBlast ???????? pic.twitter.com/EuxZnqNoNy
— INTELSky (@Intel_Sky) August 5, 2020
Вибух у порту Бейрута
4 серпня у порту міста Бейрут стався вибух, який зруйнував пів міста. За попередніми даними, здетонували 2 750 тонн нітрату амонію на одному з портових складів. Вибух ймовірно стався під час зварювальних робіт на складі, де перебували хімікати.
Загинуло більше сотні людей, поранено понад 3 тис.
Місце вибуху оточила армія лівану ,яка допомагає розбирати завали.