Вибух в Бейруті: Ігор Гречушкін був власником судна

Аміачна селітра вантажністю 2750 тонн, яка вибухнула в ліванському Бейруті, зберігалися на складі 12-го пірсу 6 років.

Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Як судно потрапило у Ліван

Судно Rhosus, яке перевозило під прапором Молдови 2 750 тонн селітри з грузинського Батумі в Мозамбік, у вересні 2013 року зробило незаплановану зупинку в Бейруті через неполадки на борту.

Інспекція заборонила кораблю залишати порт. Власник судна мав борг перед кредиторами, тому юристи змогли отримати три ордери на арешт Rhosus.

Частину моряків влада відпустила, а ще чотирьом членам екіпажу заборонили покидати судно, до моменту приїзду змінного екіпажу.

– Спочатку на борту судна було вісім українських моряків. Після того, як моряки звернулися до українського консулу, п’ятеро співвітчизників змогли повернутися додому. Для підтримки життєдіяльності судна на борту залишилися четверо членів екіпажу: троє українців і один росіянин, – зазначала виконавчий директор одеського фонду допомоги морякам Наталія Кламм.

Їх відпустили у вересні 2014 року – власник судна покинув корабель та моряків, які перебували на борту.

Ризики зберігання аміачної селітри на борту судна змусили керівництво порту перемістити вантаж в один зі складів в очікуванні утилізації чи продажу.

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Як стався вибух

На пірсі проходила інспекція, яка виявила ущелину через яку можна пробратися на склад, тому поступив наказ закрити прогалину.

За попередніми результатами, вибух стався під час зварювальних робіт, які повинні були закрити доступ всередину, однак іскри спровокували займання петард, а далі пішла ланцюгова реакція. Інфраструктура порту практично вщент зруйнована.

Хто власник судна

Судно Rhosus належить кіпрській компанії Teto Shipping Ltd. Її власник — уродженець російського Хабаровська Ігор Гречушкін.

Зараз він проживає на Кіпрі. Компанія Teto Shipping Ltd припинила своє існування у вересні 2014 року.

Джерело: LBCI