Експрес-аналіз відеозаписів вибуху в Бейруті дозволив зробити перший висновок про потужність вибуху.

Група фахівців з Університету Шеффілда оцінила його потужність в 1 000-1 500 тонн в тротиловому еквіваленті, що приблизно еквівалентно однієї десятої вибуховий потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

– Яким би не був точний розмір заряду, це, безсумнівно, один з найбільших неядерних вибухів в історії, набагато більше, ніж будь-яка звичайна зброя, – прокоментував вибух професор Енді Тайас, який очолював цю роботу.

Читайте: Нова Хіросіма і Нагасакі – реакція світу на вибух в Бейруті

Також він додав, що фахівці проаналізували відеозаписи тимчасової затримки між детонацією і приходом ударної хвилі в точках в декількох сотнях метрів від вибуху, і вони в цілому узгоджуються з таким розміром заряду.

– Якщо це так, це означатиме, що потужність цього вибуху була, можливо, 10% від потужності бомби в Хіросімі.

Раніше губернатор міста порівняв вибух в Бейруті з атомним бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі в серпні 1945 року, назвавши подію національною катастрофою.

Вибух в порту Бейрута стався 4 серпня. Наразі основною версією називають вибух 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих в 2014 році з судна російського бізнесмена.