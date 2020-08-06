Facebook і Twitter покарали президента США Дональда Трампа і його кампанію за повідомлення, в яких він стверджував, що діти майже невразливі до коронавірусу.

Facebook видалив пост – уривок з інтерв’ю, яке він дав Fox News, – заявивши, що він містить шкідливу дезінформацію про Covid.

– Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей має імунітет від Covid-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої ​​дезінформації про Covid-19, – заявив представник Facebook.

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Виступаючи по телефону в ранковому шоу Fox and Friends в середу, Трамп заявив, що час відкривати всі школи по всій країні.

– Якщо ви подивитеся на дітей, то вони майже – і я б сказав виразно – майже невразливі для цієї хвороби, – сказав глава Білого дому.

У рекомендаціях громадської охорони здоров’я США ясно сказано, що у дітей немає імунітету до Covid-19.

Це був перший випадок, коли соціальний гігант вжив заходів з видалення контенту, розміщеного президентом, на підставі своєї політики дезінформації щодо коронавірусу, але не перший раз, коли він покарав Трампа за контент на його сторінці.

Згодом Twitter повідомив, що заморозив акаунт кампанії Трампа, поки та не видалив твіт.

До цього Twitter вже видаляв пости Трампа – чотирихвилинне відео з промовою президента про афроамериканця Джорджа Флойда.

У компанії заявили, що запис суперечить політиці сайту щодо матеріалів, захищених авторським правом.