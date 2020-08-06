Громадяни Катару не платять податки та комуналку

Катар – перлина Близького Сходу. Ще 50 років тому країна була пустелею, на якій кочували племена. Нині це оазис спокою на Аравійському півострові.

Олексій Кобзар рік тому працював у програмі Ранок у Великому Місті на ICTV і розповідав глядачам про особливості життя в різних країнах. А нині він живе у цій арабській країні.

Читайте: Вітер в аеропорті Дохи здув припаркований Boeing 787-8

Населення Катару нині становить майже 2,8 млн. Але лише 12% з них – це корінні мешканці. Решта це експати. Але не всі, хто народжується у Катарі стають громадянами. Цей статус переходить у спадок лише від батька.

Громадяни країни не платять за газ, воду, електроенергію.

– Це все гарантується державою безкоштовно. Єдине за що сплачують – це інтернет та мобільний зв’язок, – розповів Кобзар.

Громадян Катару не можуть звільнити з роботи. Також їм більше платять, ніж приїжджим спеціалістам.

– Різниця у зарплатах буде суттєва. Приїжджий менеджер буде отримувати десь 10 тис. реалів (приблизно 70-75 тис. грн. – Ред.), то громадянин Катару буде отримувати від 30 тис., а це вже понад 200 тис. грн, – пояснив він.

Але що найбільше подобається місцевим – це відсутність податків. Це стало можливо, тому що 50 років тому у країні знайшли поклади природного газу і нафти – це саме те, чим зараз заробляє Катар.

Катар допоміг Україні

Дев’ять тонн гуманітарної медичної допомоги передав Катар у травні Україні.

У вантажі – засоби індивідуального захисту, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, щитки для лиця та комбінезони.