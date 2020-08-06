За добу тестування підтвердило коронавірус майже у 261 тис. людей в усьому світі. Загальна кількість заражених Covid-19 станом на 6 серпня сягнула 18 727 530 осіб.

З початку пандемії одужали вже 11 300 702 людини, з яких 2 190 361 – у Бразилії.

Кількість жертв Covid-19 зросла до 706 041.

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Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 821 287;

Бразилія – ​​2 859 073;

Індія – 1 908 254;

Росія – 864 948;

Південна Африка – 529 877.

Де найбільше летальних випадків від коронавірусу:

США – 158 171;

Бразилія – ​​97 256;

Мексика – 49 698;

Велика Британія – 46 295;

Індія – 3 39 795.

У списку країн за кількістю заражених коронавірусом Україна на 34 місці – між Ізраїлем і Домініканською Республікою.

Карантин у світі

Азербайджан скасував СМС-перепустки для виходу з дому, введені з 21 червня в рамках жорсткого карантинного режиму в 13 великих містах та районах.

Зокрема, жителі міст Баку та інших міст та районів, що входять в так звану помаранчеву зону, де найбільша кількість заражень, відтепер можуть залишати домівки на будь-який час, не відправляючи повідомлень на спеціальний номер електронного уряду. До 5 серпня такий дозвіл давався лише раз на добу на три години.

Окрім того, у Баку і Сумгаїті відкрилися пляжі на узбережжі Каспійського моря, але за умовм дотримання санітарно-гігієнічних правил.

Коронавірус в світі

Статистика поширення коронавірусу у світі свідчить про те, що на 5 серпня захворіло 18 466 594 особи, а за добу додалося понад 273 тис. хворих.

На той момент одужали понад 11 млн пацієнтів, а померли від ускладнень майже 700 тис. хворих.