У Бразилії відмовилися від святкування Нового року через Covid-19

У Ріо-де-Жанейро відмовилися від святкування Нового року 2020 через пандемію коронавірусу.

Влада ухвалила рішення про перенесення традиційних урочистостей на набережній Копакабана.

У ніч на 1 січня 2021 року святкування будуть розосереджені по всьому місту. Один з ймовірних майданчиків буде знаходитися біля статуї Христа-Спасителя.

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Феєрверки та концерти транслюватимуть прямому ефірі.

Також на Новий рік запланована хвилина мовчання за жертвами коронавірусу.

Covid-19 в Бразилії

Бразилія вже більше двох займає друге місце в світовому рейтингу країн з найбільшою кількістю випадків Covid-19.

Станом на вечір 6 серпня в країні хворіє понад 2,1 млн громадян.

З початку пандемії Covid-19 президент Жаір Болсонару виступив проти введення карантину. На думку ряду фахівців, саме тому Бразилія стала “антилідером” серед латиноамериканських країн за динамікою захворюваності.

7 липня у Болсонару підтвердився коронавірус. Тоді президент скасував всі заплановані поїздки і почав лікування.