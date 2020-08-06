У Польщі введуть обов’язкове носіння масок в громадських місцях в кількох регіонах, зокрема, на півдні, де сконцентрована промисловість.

Наразі носіння масок в Польщі обов’язково у всіх закритих приміщеннях, зокрема, в магазинах, в громадському транспорті.

На вулиці, якщо можна дотримати дистанцію з іншою людиною в 1,5 метра, носіння маски не обов’язково.

Але з суботи вступить в силу вимога, згідно з якою люди в східних і південних регіонах Польщі зобов’язані носитимуть маски та на вулиці.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, в четвер повідомляється про 726 нових випадків зараження в Польщі, це найвищий приріст заражених за добу.

Також в останні дні коронавірус виявлений у кількох депутатів у Варшаві, тому парламентські засідання поки відкладені.

Попередній антирекорд в Польщі був зафіксований 4 серпня, коли за добу було виявлено 680 нових випадків інфікування, 175 видужали і 6 померлих.

Наразі активних хворих в Польщі 12 099, що на 387 більше, ніж днем ​​раніше.

Всього з початку пандемії в Польщі зафіксовані 49 515 випадків інфікування, померли 1 774 раніше хворих коронавірусом, одужали 35 642 особи.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі на 6 серпня свідчить про 18 727 530 хворих. За добу тестування підтвердило коронавірус майже у 261 тис. людей.

З початку пандемії одужали вже 11 300 702 людини, з яких 2 190 361 – у Бразилії.

Кількість жертв Covid-19 зросла до 706 041.