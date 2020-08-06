В районі Міньхан (Шанхай) адміністрація квіткового і пташиного ринку оштрафована на 30 тис. юанів (близько $ 4,2 тис.) за порушення заборони на куріння у громадських місцях.

Це максимально можливий штраф, виписаний вперше після того, як з 1 березня 2017 року в Шанхаї ввели повну заборону на куріння у громадських місцях.

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На місцевому телебаченні вийшов сюжет про численні порушення на ринку.

Перевірка показала, що там немає табличок про заборону куріння, а навколо велика кількість недопалків. В адміністративній зоні, де куріння також заборонено, були встановлені урни для недопалків.

До слова, минулого року цей ринок вже штрафували на 2,5 тис. юанів ($362) за аналогічні порушення.

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Джерело: Shine