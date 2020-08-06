В районі Міньхан (Шанхай) адміністрація квіткового і пташиного ринку оштрафована на 30 тис. юанів (близько $ 4,2 тис.) за порушення заборони на куріння у громадських місцях.
Це максимально можливий штраф, виписаний вперше після того, як з 1 березня 2017 року в Шанхаї ввели повну заборону на куріння у громадських місцях.
Читайте: Легені людини можуть прибирати мутації, викликані палінням – дослідження
На місцевому телебаченні вийшов сюжет про численні порушення на ринку.
Перевірка показала, що там немає табличок про заборону куріння, а навколо велика кількість недопалків. В адміністративній зоні, де куріння також заборонено, були встановлені урни для недопалків.
До слова, минулого року цей ринок вже штрафували на 2,5 тис. юанів ($362) за аналогічні порушення.
Як Covid-19 впливає на курців
1,3 млрд курців у світі більш уразливі до розвитку важкої форми ускладнень від коронавірусу.
ВООЗ запустила ініціативу щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну. Її мета – допомогти людям кинути палити під час пандемії коронавірусу
Джерело: Shine