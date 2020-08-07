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Факти / Світ

$1 тис. на домашній офіс: Facebook дозволив співробітникам рік працювати віддалено

Співробітники Facebook працюватимуть віддалено до липня 2021 року. Таке рішення ухвалило керівництво компанії через пандемію коронавірусу.

Представник Facebook Нека Норвілл заявила, що вони прислухалися до рекомендацій експертів у сфері охорони здоров’я та уряду.

За її словами, кожному співробітнику для організації домашнього офісу виділять по $1 тис.

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Компанія Google раніше теж заявила, що продовжить роботу з дому до липня 2021 року, а Twitter продовжила такий режим роботи на невизначений термін.

Реклама у Facebook

У США наприкінці червня розгорівся скандал – кілька світових компаній відмовлялися від реклами у Facebook через неналежний контроль за змістом публікацій.

У такий спосіб вони висловили підтримку протестів проти расизму та дискримінації.

Лише за добу компанія Facebook втратила понад $7 млрд. Тоді Марк Цукерберг заявив, що обов’язково змінять свою політику та заборонить використання “мови ненависті” у рекламних оголошеннях.

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