Співробітники Facebook працюватимуть віддалено до липня 2021 року. Таке рішення ухвалило керівництво компанії через пандемію коронавірусу.

Представник Facebook Нека Норвілл заявила, що вони прислухалися до рекомендацій експертів у сфері охорони здоров’я та уряду.

За її словами, кожному співробітнику для організації домашнього офісу виділять по $1 тис.

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Компанія Google раніше теж заявила, що продовжить роботу з дому до липня 2021 року, а Twitter продовжила такий режим роботи на невизначений термін.

Реклама у Facebook

У США наприкінці червня розгорівся скандал – кілька світових компаній відмовлялися від реклами у Facebook через неналежний контроль за змістом публікацій.

У такий спосіб вони висловили підтримку протестів проти расизму та дискримінації.

Лише за добу компанія Facebook втратила понад $7 млрд. Тоді Марк Цукерберг заявив, що обов’язково змінять свою політику та заборонить використання “мови ненависті” у рекламних оголошеннях.