Ще 280 408 осіб у всьому світі захворіли на коронавірус, а загалом станом на 7 серпня заразилися вже 19 007 938 жителів планети.
Водночас одужали 11 482 467 пацієнтів.
Жертвами коронавірусу за весь час епідемії стали 713 406 людей.
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Лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 4 881 974;
- Бразилия – 2 912 212;
- Індія – 1 964 536;
- Росія – 870 187;
- Південна Африка – 538 184.
Країни-лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 160 090;
- Бразилія – 98 493;
- Мексика – 50 517;
- Велика Британія – 46 498;
- Індія – 40 699.
Україна тримається на 34 місці – між Ізраїлем і Домініканською Республікою – у глобальному списку країн за кількістю заражених Covid-19.
Карантин у світі
Чорногорія оновила список країн зеленої зони. І до нього потрапила Україна.
Це означає, що з 7 серпня українці можуть подорожувати до цієї країни без обмежень. Тобто не потрібно робити ПЛР-тест на Covid-19.
У Польщі заявили, що планують відкрити школи 1 вересня, незважаючи на спалах коронавірусу.
Водночас новими правилами не передбачено обов’язкове носіння медичних масок. Головна рекомендація для учнів – часте миття рук і дотримання інших правил гігієни.
Коронавірус у світі
Статистика коронавірусу у світі 6 серпня свідчить про те, що за добу додалася майже 261 тис. хворих – загалом 18 727 530 інфікованих.
Одужали на той момент 11 300 702 людини, а кількість померлих від ускладнень Covid-19 склала 706 041.