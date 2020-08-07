Ще 280 408 осіб у всьому світі захворіли на коронавірус, а загалом станом на 7 серпня заразилися вже 19 007 938 жителів планети.

Водночас одужали 11 482 467 пацієнтів.

Жертвами коронавірусу за весь час епідемії стали 713 406 людей.

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Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 881 974;

Бразилия – 2 912 212;

Індія – 1 964 536;

Росія – 870 187;

Південна Африка – 538 184.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

США – 160 090;

Бразилія – ​​98 493;

Мексика – 50 517;

Велика Британія – 46 498;

Індія – 40 699.

Україна тримається на 34 місці – між Ізраїлем і Домініканською Республікою – у глобальному списку країн за кількістю заражених Covid-19.

Карантин у світі

Чорногорія оновила список країн зеленої зони. І до нього потрапила Україна.

Це означає, що з 7 серпня українці можуть подорожувати до цієї країни без обмежень. Тобто не потрібно робити ПЛР-тест на Covid-19.

У Польщі заявили, що планують відкрити школи 1 вересня, незважаючи на спалах коронавірусу.

Водночас новими правилами не передбачено обов’язкове носіння медичних масок. Головна рекомендація для учнів – часте миття рук і дотримання інших правил гігієни.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу у світі 6 серпня свідчить про те, що за добу додалася майже 261 тис. хворих – загалом 18 727 530 інфікованих.

Одужали на той момент 11 300 702 людини, а кількість померлих від ускладнень Covid-19 склала 706 041.