PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 7 серпня

Ще 280 408 осіб у всьому світі захворіли на коронавірус, а загалом станом на 7 серпня заразилися вже 19 007 938 жителів планети.

Водночас одужали 11 482 467 пацієнтів.

Жертвами коронавірусу за весь час епідемії стали 713 406 людей.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 4 881 974;
  • Бразилия – 2 912 212;
  • Індія – 1 964 536;
  • Росія – 870 187;
  • Південна Африка – 538 184.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 160 090;
  • Бразилія – ​​98 493;
  • Мексика – 50 517;
  • Велика Британія – 46 498;
  • Індія – 40 699.

Україна тримається на 34 місці – між Ізраїлем і Домініканською Республікою – у глобальному списку країн за кількістю заражених Covid-19.

Карантин у світі

Чорногорія оновила список країн зеленої зони. І до нього потрапила Україна.

Це означає, що з 7 серпня українці можуть подорожувати до цієї країни без обмежень. Тобто не потрібно робити ПЛР-тест на Covid-19.

У Польщі заявили, що планують відкрити школи 1 вересня, незважаючи на спалах коронавірусу.

Водночас новими правилами не передбачено обов’язкове носіння медичних масок. Головна рекомендація для учнів – часте миття рук і дотримання інших правил гігієни.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу у світі 6 серпня свідчить про те, що за добу додалася майже 261 тис. хворих – загалом 18 727 530 інфікованих.

Одужали на той момент 11 300 702 людини, а кількість померлих від ускладнень Covid-19 склала 706 041.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка