Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону транзакцій з материнською компанією TikTok ByteDance.

В указі йдеться, що США повинні ухвалити агресивні заходи проти власників TikTok для захист національної безпеки.

– Поширення в Сполучених Штатах мобільних додатків, розроблених і що належать компаніям Китайської Народної Республіки, продовжує загрожувати національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, – зазначив Дональд Трамп.

Згідно з наказом, через 45 днів будь-які транзакції в США з ByteDance будуть заборонені.

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TikTok заперечує звинувачення в тому, що він контролюється урядом Китаю, і ділиться з ним даними.

У четвер ввечері президент США також видав наступне розпорядження про заборону WeChat, додатки, що належить китайському технологічному гіганту Tencent.

Придбання TikTok

Відтоді, як Трамп пообіцяв минулої п’ятниці заборонити TikTok, технічний гігант Microsoft заявила, що веде переговори про придбання операцій китайського додатки в США.

На цьому тижні Трамп заявив, що підтримає продаж Microsoft, якщо уряд США отримає значну частину продажної ціни.