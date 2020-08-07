У готелі Мінська затримали трьох журналістів телеканалу Настоящее время.

Серед затриманих – українці Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, а також громадянин Росії Юрій Баранюк.

Ромалійска веде програму Вечер, а Гребенюк – кореспондент каналу в Празі. Баранюк працює на ЗМІ у Санкт-Петербурзі.

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Причина затримання журналістів поки не називається, їх відвезли до Московського РУВС Мінська.

Водночас у Національній спілці журналістів України вже відреагували на затримання співробітників ЗМІ у Білорусі, які висвітлювали хід виборчої кампанії в країні.

– Виконання професійних обов’язків – це не злочин, а норма, – написала глава НСЖУ Сергій Томіленко.

Організація закликає місцеву владу поважати права журналістів.

Національна спілка журналістів України стурбована інформацією про затримання наших колег, журналістів каналу «Настоящее… Опубликовано Sergiy Tomilenko Пятница, 7 августа 2020 г.

Затримання журналістів у Білорусі

У червні під час протестів на підтримку активістів і політиків, затриманих у рамках виборчої кампанії, у Білорусі обмежили роботу журналістів.

Співробітників ЗМІ затримали. Серед них – кореспонденти білоруської служби Радіо Свобода, телеканалу Белсат.

Крім того, затримали журналіста Reuters.

Джерело: Настоящее время, Sergiy Tomilenko