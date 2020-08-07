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Вибух у Бейруті спровокував акції протесту, поліція застосувала сльозогінний газ

Жителі Берута увечері 6 серпня прийшли до стін парламенту Лівану. Вони обурені вибухом у порту, до якого, на їхню думку, призвела недбалість і корупція в уряді.

За останніми даними, в результаті вибуху в Бейруті 4 серпня загинули щонайменше 137 людей та близько 5 тис. отримали поранення, багато числяться зниклими безвісти. Водночас більше 300 тис. жителів ліванської столиці залишилися без даху над головою.

Протестуючі зіткнулися з ліванськими силами безпеки, поліція застосувала сльозогінний газ.

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В рамках розслідування причин вибуху в Бейруті вже затримали 16 співробітників порту, загалом допитали 18 осіб.

Порт ліванської столиці був одним з найголовніших на Близькому Сході.

Уряд вже виділив $66 млн на ліквідацію наслідків вибуху, рятувальні роботи тривають. Проте збитки оцінюються мільярдами доларів.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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