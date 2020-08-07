Складна доля ліванської дівчини стала символом великої трагедії, яка кілька днів тому гучним вибухом прокотилася у Бейруті.

24-річна фельдшер Сахар Ферес була однією з перших у складі пожежної бригади, хто виїхав на допомогу, коли порт палав, але ще не сталося вибуху.

Жінка зателефонувала до свого нареченого через відеозв’язок, аби показати масштаби полумя, однак вже за мить стався потужний вибух, який забрав у неї життя.

Кількома хвилинами після вибуху з лиця землі зникла половина міста, щонайменше 140 людей загинуло, більше 5 тис. травмовані і ще безліч містян залишилися без житла.

Дівчина так і не повінчалася зі своїм коханим, але на церемонії поховання звучав весільний оркестр. Білу труну з тілом Фарес несли пожежники у професійній формі, а рідні кидали пелюстки троянд.

– Я кохаю тебе і кохатиму до дня, коли зможу приєднатися до тебе, щоб ми разом продовжили наш шлях, – написав її наречений.















Вибух в Бейруті: як загибель 24-річної Фарес стала символом катастрофи / 4 фотографии

У дівчини була важка доля, вона народилася у селі на півночі Лівану майже на кордні з Сирією. Сім’я була бідною, батьки багато працювали, а потім на них напали терористи – тоді Фарес переїхала у Бейтур.

Там вона знайшла роботу, кохання та спокійне життя і вже планувала сім’ю. 6 червня 2021 року наречені планували зіграти весілля, яке, на жаль, уже ніколи не стане дійсністю.

Кожна смерть – це унікальна трагедія, яка несе багато болю та неприйняття. Історія дівчини, що поїхала рятувати інших, а натомість померла сама, стала символом раптової загибелі усіх жертв великої катастрофи.

Вибух у Бейруті

Вдень 4 серпня припортовий район столиці Лівану Бейрута сколихнуло два вибухи, внаслідок чого постраждало декілька тисяч людей та було зруйновано більше половини вулиць міста.

Усю наявну інформацію про вибух у порту Бейрута зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, який було видно буквально з усіх точок столиці, вже порівняли з бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі у 1945 році: кількість постраждалих і зниклих без вести встановлюється.

Фото: Gilbert Karaan