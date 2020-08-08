У світі коронавірус за добу підтвердили ще у 117 тис. людей, а загалом станом на 8 серпня заразилися вже 19 305 111 жителів планети.

Водночас одужали 11 681 419 пацієнтів.

Жертвами коронавірусу за весь час епідемії стали 720 580 людей.

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Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 941 635;

Бразилія – 2 962 442;

Індія – 2 027 074;

Росія – 875 378;

Південна Африка – 545 476.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

США – 161 347;

Бразилія – ​​99 5723;

Мексика – 51 311;

Велика Британія – 46 596;

Індія – 41 585.

Україна тримається на 34 місці – між Ізраїлем і Домініканською Республікою – у глобальному списку країн за кількістю заражених Covid-19.

Карантин у світі

З 7 серпня українці безперешкодно можуть їхати та летіти у Чорногорію. Не потрібно робити ПЛР-тест на Covid-19.

У Польщі заявили, що планують відкрити школи 1 вересня, незважаючи на спалах коронавірусу.

Водночас новими правилами не передбачено обов’язкове носіння медичних масок. Головна рекомендація для учнів – часте миття рук і дотримання інших правил гігієни.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу у світі 7 серпня свідчить про те, що за добу додалася понад 280 тис. хворих – загалом 19 007 938 інфікованих.