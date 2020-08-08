У світі коронавірус за добу підтвердили ще у 117 тис. людей, а загалом станом на 8 серпня заразилися вже 19 305 111 жителів планети.
Водночас одужали 11 681 419 пацієнтів.
Жертвами коронавірусу за весь час епідемії стали 720 580 людей.
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Лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 4 941 635;
- Бразилія – 2 962 442;
- Індія – 2 027 074;
- Росія – 875 378;
- Південна Африка – 545 476.
Країни-лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 161 347;
- Бразилія – 99 5723;
- Мексика – 51 311;
- Велика Британія – 46 596;
- Індія – 41 585.
Україна тримається на 34 місці – між Ізраїлем і Домініканською Республікою – у глобальному списку країн за кількістю заражених Covid-19.
Карантин у світі
З 7 серпня українці безперешкодно можуть їхати та летіти у Чорногорію. Не потрібно робити ПЛР-тест на Covid-19.
У Польщі заявили, що планують відкрити школи 1 вересня, незважаючи на спалах коронавірусу.
Водночас новими правилами не передбачено обов’язкове носіння медичних масок. Головна рекомендація для учнів – часте миття рук і дотримання інших правил гігієни.
Коронавірус у світі
Статистика коронавірусу у світі 7 серпня свідчить про те, що за добу додалася понад 280 тис. хворих – загалом 19 007 938 інфікованих.