У Китаї зафіксували смертоносний тип вірусу SFTS Virus, який передається через укус кліща.
У країні вже понад 60 осіб захворіли, семеро людей померли від хвороби.
У хворих фіксують лихоманку, кашель, а також зниження рівня лейкоцитів і тромбоцитів у крові.
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За словами фахівців, SFTS Virus – не новий вірус, його виявили ще у 2011 році.
Крім укусу кліща, вірус може передаватися від людини до людини – через кров або слизові.
Чи можна заразитися Covid-19 через укус кліща
Фахівці ВООЗ не зафіксували жодного випадку передачі Covid-19 через укуси комах та павукоподібних.
Кліщі та комарі не можуть бути розповсюдниками коронавірусу.
Він передається повітряно-крапельним шляхом.
Джерело: Global Times