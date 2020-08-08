У Китаї зафіксували смертоносний тип вірусу SFTS Virus, який передається через укус кліща.

У країні вже понад 60 осіб захворіли, семеро людей померли від хвороби.

У хворих фіксують лихоманку, кашель, а також зниження рівня лейкоцитів і тромбоцитів у крові.

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За словами фахівців, SFTS Virus – не новий вірус, його виявили ще у 2011 році.

Крім укусу кліща, вірус може передаватися від людини до людини – через кров або слизові.

Чи можна заразитися Covid-19 через укус кліща

Фахівці ВООЗ не зафіксували жодного випадку передачі Covid-19 через укуси комах та павукоподібних.

Кліщі та комарі не можуть бути розповсюдниками коронавірусу.

Він передається повітряно-крапельним шляхом.

Джерело: Global Times