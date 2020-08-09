На виборах у Білорусі затримали 30 спостерігачів. Також протягом дня в країні затримували активістів і співробітників виборчих штабів.

Тому правозахисники повідомили ще про 30 затриманих.

Зокрема, штаб Світлани Тихановської повідомив про дев’ять затриманих. Декого затримали ще 8 серпня, частина з них отримали адміністративні арешти.

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Загалом в регіонах Білорусі затримали 35 осіб, які були на виборах спостерігачами, довіреними особами або членами виборчих штабів. У Мінську затримали 27 людей.

Ситуація в день виборів в Білорусі неспокійна. Місцеві жителі повідомляють, що на в’їзді до Мінська стоїть військова техніка.

Також у мережі публікують фото, на яких видно, як до столиці Білорусі з’їжджаються колони з військових вантажівок, автобусів з особовим складом, автозаків, водометів.

Джерело: Правозахисний центр Весна