За результатами екзит-полу, на 18 закордонних виборчих дільницях лідирує Світлана Тихановська. На виборах президента Білорусі за кордоном за неї проголосували 71,28% виборців.

Натомість Олександр Лукашенко отримав 10,09% голосів. Решта кандидатів разом отримали 0,5%.

Ще 14,73% виборців за кордоном відмовилися відповідати, за кого проголосували. Проти всіх проголосували 2,28%виборців.

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Зовсім інші цифри у самій Білорусі. За результатами державного екзит-полу, на президентських виборах в Білорусі 2020 лідирує Олександр Лукашенко – за 79,7%.

Світлана Тихановська на другому місці – вона набирає 6,8% голосів. Решта кандидатів набрали менше 3% голосів.

Проти всіх проголосували 9,2% виборців. Загалом, за інформацією ЦВК, явка на виборах президента Білорусі склала 79%.

Джерело: Радіо Свобода