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Тихановська впевнена у своїй перемозі на виборах в Білорусі і чекатиме офіційних результатів

Кандидат у президенти Світлана Тихановська під час прес-конференції прокоментувала результати екзит-полів виборів у Білорусі.

Вона впевнена, що більшість білорусів проголосували за неї. Про це свідчать дані з трьох виборчих дільниць, де не було фальсифікацій.

Також у штабі Тихановської заявили, що використання сили проти мирних демонстрантів в Білорусі буде помилкою влади.

Читайте: Результати екзит-полу на закордонних дільницях на виборах президента Білорусі

Також у команді Світлани Тихановської зазначили, що чекатимуть офіційних результатів виборів, оскільки не довіряють екзит-полам.

Адже, за результатами їхнього альтернативного підрахунку голосів, Тихановська набирає на виборах більше 80%.

За результатами державного екзит-полу, на президентських виборах в Білорусі 2020 лідирує Олександр Лукашенко. За нього проголосували 79,7% виборців.

За Світлану Тихановську свої голоси віддали 6,8%.

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