Барельєф Трампа на горі Рашмор: президент США виступив із заявою

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що він хотів би бачити своє зображення на горі Рашмор у гірському масиві Блек-Хілс (Південна Дакота, США), де викарбувані портрети чотирьох найвідоміших лідерів США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна.

За його словами, це неправдива інформація.

Водночас Трамп вважає, що за свого президентсва він досягнув більшого, ніж його попередники.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020