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Барельєф Трампа на горі Рашмор: президент США виступив із заявою

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що він хотів би бачити своє зображення на горі Рашмор у гірському масиві Блек-Хілс (Південна Дакота, США), де викарбувані портрети чотирьох найвідоміших лідерів США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна.

За його словами, це неправдива інформація.

– Ми ніколи не пропонували подібних речей, хоча, споглядаючи на результати, яких ми досягли за перші три з половиною роки, це може бути гарною ідеєю, – написав Дональд Трамп.

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Водночас Трамп вважає, що за свого президентсва він досягнув більшого, ніж його попередники.

Вибори президента США

У США триває боротьба за президентське крісло. У передвиборній гонці бере участь чинний президент Дональд Трамп.

Від демократів кандидат і головний опонент Трампа – Джо Байден.

Через пандемію коронавірусу вибори у США могли перенести, з такою ініціативою виступив чинний президент, але пізніше він відмовився від цієї ідеї.

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