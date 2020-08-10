Станом на понеділок, 10 серпня, загальна кількість випадків Covid-19 у світі зросла до 19 792 519 осіб, а кількість загиблих – до 730 089.

США повідомили про найбільшу кількість випадків інфікування, країна вже перетнула позначку в 5 млн (5 044 821). За США йдуть Бразилія (3 035 422 випадки) та Індія (2 153 010 випадків).

У США також зареєстровано найбільшу кількість смертей (162 938) через інфекцію.

За нею йдуть Бразилія (101 049) і Мексика (52 298).

Загалом у світі більше 12 млн осіб (12 060 877) вилікувалися від Covid-19.

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Статистика коронавірусу в світі на 10 серпня – детально

У Великій Британії вперше з кінця червня було зареєстровано понад 1 тис. нових випадків зараження коронавірусом за добу.

В Італії за 24 години зафіксовано 463 нових випадки Covid-19. Багато з останніх випадків були виявлені у молодих людей, які повертаються з відпустки за кордоном.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в США перевищила 5-мільйонну відмітку.

Китай повідомив у понеділок про 49 нових випадків зараження коронавірусом на материку порівняно з 23 випадками днем ​​раніше.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що закриття внутрішніх кордонів навряд чи буде скасовано до Різдва, оскільки в понеділок країна відзвітувала про рекордне одноденне зростання кількості смертей від коронавірусу – 19 загиблих.

Коронавірус станом на 9 серпня

Станом на 9 серпня коронавірус у світі було підтверджено у 19 637 506 осіб.