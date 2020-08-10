Попередні результати виборів президента у Білорусі свідчать про перемогу Олександра Лукашенка, однак народ вважає підрахунок сфальсифікованим.

Через суспільне незадоволення в країні почались масові протести, силовики задіяли зброю та сльозогінний газ – Лукашенко упродовж ночі не зробив жодної заяви.

На ранок 10 серпня він врешті висловився щодо виборів та опозиційних демонстрацій.

Про вибори:

– Мене, розчулює, коли з маленькими діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили — вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі.

Лукашенко впевнений, що остаточні результати виборів можуть бути і вищими, аніж попередні результати.

Також він заявив, що влада зафіксувала дзвінки з Великої Британії, Польщі та Чехії. На його переконання, це була “спроба керування опозицією з-за кордону”.

Про мітинги:

– Нам намагаються цю заварушку підкинути. Я попереджав: Майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба заспокоїтися.

Він закликав батьків слідкувати за дітьми, аби ті не долучалися до мітингів та не скаржилися потім на поранення. А Чехію він підозрює у керівництві протестами.

– Лукашенко, який на чолі держави, добровільно з 80% голосів повинен передати їм (опозиції, – Ред.) владу. Це з-за кордону ідуть такі команди, — сказав він.

Про Україну:

Лукашенко вважає, що з України могли приїхати люди на протести, бо там “вистачає цих майданутих”. Крім того, за оцінками Лукашенка, в акціях протесту в Мінську намагалися брати участь росіяни та поляки.

– Якби вони дійшли до Палацу Незалежності — там вже інший розклад: там Служба безпеки працює, антитерор. Мало б не здалося. Тому треба подякувати цим хлопцям — ОМОНівцям — вони їх вберегли від критичного кроку, — сказав президент.

Він додав, що вночі доручив направити військових до штабу опозиціонерки Світлани Тіхановської, щоб “там не вбили когось, бо потрібна була сакральна жертва”.

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Джерело: Белта