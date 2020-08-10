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Факти / Світ

Під час протестів у Мінську загинула людина – МВС Білорусі

У Мінську (Білорусь) на вулиці Притицкого під час протестів близько 23.00 загинула людина.

Про це заявила прес-служба МВС Білорусі.

– Під час протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям, – заявили у прес-службі МВС.

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Також там додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі вибухнули після оголошення результатів президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко.

Протестувальники вийшли на вулиці низки великих міст Білорусі. У Мінську та Бресті правоохоронці використали гумові кулі та світлошумові гранати.

Онлайн-трансляцію протестів у Білорусі дивіться на Фактах ICTV.

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