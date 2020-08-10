Протести у Білорусі набувають все більшої жорстокості – силовики розганяють мітингувальників водометами та травматичною зброєю.

Також у сторону мітингувальників летять світлошумові гранати. У відповідь, люди кидають каміння.

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Відеотрансляція з центру Мінська показує масові бійки між обома сторонами. У Центр міста продовжує стягуватись техніка.

Також більшає протестувальників.

У білоруських містах Жодіно і Ліді правоохоронці опустили щити.

Протести у Білорусі

Вибори президента Білорусі закінчились масовими протестами та бійками з силовиками.

Зіткнення також відбулись у обласних центрах країни – Пінську, Гродно та Могильові.

Результат екзит-полу виборів у Білорусі свідчать про лідерство Олександра Лукашенка. Другою йде представник опозиції Світлана Тіхановська.

Джерело: Белсат news