Протести у Білорусі набувають все більшої жорстокості – силовики розганяють мітингувальників водометами та травматичною зброєю.
Також у сторону мітингувальників летять світлошумові гранати. У відповідь, люди кидають каміння.
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Відеотрансляція з центру Мінська показує масові бійки між обома сторонами. У Центр міста продовжує стягуватись техніка.
Також більшає протестувальників.
У білоруських містах Жодіно і Ліді правоохоронці опустили щити.
Протести у Білорусі
Вибори президента Білорусі закінчились масовими протестами та бійками з силовиками.
Зіткнення також відбулись у обласних центрах країни – Пінську, Гродно та Могильові.
Результат екзит-полу виборів у Білорусі свідчать про лідерство Олександра Лукашенка. Другою йде представник опозиції Світлана Тіхановська.
Джерело: Белсат news