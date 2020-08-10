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Протести у Білорусі: МВС країни проводить екстрене засідання

Силові структури Білорусі оголосили про скликання екстреного засідання через протести у Білорусі. Їх фіксують по всій країні.

Офіційні сайти білоруських відомств наразі не працюють, у країні взагалі почалися проблеми з інтернетом та зв’язком.

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Водночас у МВС заявляють, що інформацію, яку поширюють через соцмережі, є неправдивою.

– Багато з того, що пишеться в інтернеті, не відповідає дійсності – заявила прес-секретар МВС Білорусії Ольга Чемоданова.

У міліції є інформація про одного міліціонера, який отримав поранення на вулиці Мішарова у Мінську.

У міліції не підтверджують про використання водометів і світлошумових гранат. У них немає відомостей про постраждалих.

Водночас, у інтернеті є повно відео та свідчень очевидців про використання таких засобів.

Протести у Білорусі

Масові протести у Білорусі виникли після закінчення президентських виборів у країні. За попередніми даними, у них переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який керує країною більше 25 років. 

Протести у сусідній країні тривають з початку весни, коли ЦВК Білорусі відмовився реєструвати опозиційних кандидатів.

Джерело: МВС Білорусі

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