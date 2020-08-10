У Білорусі 10 серпня тривають протести. Активісти вийшли на вулиці столиці країни Мінська та інших великих міст.

У Бресті в районі центру чути стрілянину періодично, а іноді вибухи.

Повідомляється, що правоохоронці застосували проти протестувальників гумові кулі. Також приблизно раз на 10 хвилин вибухають світлошумові гранати.

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Поки про постраждалих не повідомлялось.

Протести у Білорусі

У Білорусі 10 серпня тривають протести. На акції вийшли люди, які не підтримують перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах.

У центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів залучили війська спеціального призначення.

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