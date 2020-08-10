У Білорусі 10 серпня тривають протести. Активісти вийшли на вулиці столиці країни Мінська та інших великих міст.
У Бресті в районі центру чути стрілянину періодично, а іноді вибухи.
Повідомляється, що правоохоронці застосували проти протестувальників гумові кулі. Також приблизно раз на 10 хвилин вибухають світлошумові гранати.
Читайте: Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини
Поки про постраждалих не повідомлялось.
Протести у Білорусі
У Білорусі 10 серпня тривають протести. На акції вийшли люди, які не підтримують перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах.
У центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів залучили війська спеціального призначення.
Онлайн-трансляцію протестів у Білорусі – дивіться на Фактах ICTV.