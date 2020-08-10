Протести в Білорусі – готується нова хвиля мітингів у Мінську

У столиці Білорусі Мінську в понеділок, 10 серпня, готується нова хвиля протестів.

Один з великих опозиційних каналів опублікував заклик до активістів збиратися на мітинг о 19.00.

У Мінську вдень ​​помітили в різних точках міста автозаки, водомети та автобуси з людьми. Вони рухалися в бік центру.

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Крім того, в Мінську другий день не працює мобільний інтернет. Навіть пристрої підключені до кабельного інтернету не відкривають деякі сайти. Не працюють у нормальному режимі деякі додатки і месенджери.















У Мінську готується нова хвиля протестів: на вулицях вже помітили військову техніку / 4 фотографии

Протести у Білорусі

Люди вийшли на вулиці декількох великих міст Білорусі після того, як державний екзит-пол показав переконливу перемогу нинішнього президента Олександра Лукашенка.

Тисячі обурених прихильників опозиції вийшли висловити недовіру результатам голосування, яке відбулося 9 серпня.

Присутність міліції в Мінську була інтенсивною протягом дня, а ввечері поліція встановила блокпости навколо міста для перевірки дозволів на проживання, очевидно, побоюючись приїзду учасників протесту з інших міст.