У Мінську на вулиці Віри Хорунжої чути постріли й вибухи гранат.

Вулиця розташована за декілька кілометрів від центру міста, де тривають протести, повідомляє Telegram-канал Nexta.

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– Потужні вибухи біля перехрестя, куди відтіснили протестувальників, піднімається хмара диму, – пишуть журналісти.

Від вогню силовиків постраждало троє людей. Їх забрала швидка допомога. За даними ЗМІ, ОМОН веде вогонь з рушниць з гумовими кулями.

Одна зі світлошумових гранат попала у груди жителю Мінська Роману Зайцеву. Його у важкому стані забрала швидка допомога.

Протести у Білорусі

Масові протести у Білорусі виникли після оголошення про закінчення президентських виборів у країні.

Зіткнення між протестувальниками та міліцією відбулись у Мінську та обласних центрах країни – Пінську, Гродно та Могильові.

Джерело: Nexta