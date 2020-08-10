PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Мінську пролунали вибухи – ЗМІ

У Мінську на вулиці Віри Хорунжої чути постріли й вибухи гранат.

Вулиця розташована за декілька кілометрів від центру міста, де тривають протести, повідомляє Telegram-канал Nexta.

ЧитайтеЄ перші постраждалі у зіткненнях у Мінську

– Потужні вибухи біля перехрестя, куди відтіснили протестувальників, піднімається хмара диму, – пишуть журналісти.

Від вогню силовиків постраждало троє людей. Їх забрала швидка допомога. За даними ЗМІ, ОМОН веде вогонь з рушниць з гумовими кулями.

Одна зі світлошумових гранат попала у груди жителю Мінська Роману Зайцеву. Його у важкому стані забрала швидка допомога.

Протести у Білорусі

Масові протести у Білорусі виникли після оголошення про закінчення президентських виборів у країні.

Зіткнення між протестувальниками та міліцією відбулись у Мінську та обласних центрах країни – Пінську, Гродно та Могильові.

Джерело: Nexta

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка