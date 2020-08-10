Вибори і протести в Білорусі: Польща закликала ЄС до позачергового самміту

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС зібратися на позачерговий саміт щодо подій у Білорусі.

Про це йдеться у зверненні прем’єр-міністра до президентів Європейської ради і Єврокомісії.

– Польща відповідає за своїх найближчих сусідів, – зазначено у прес-релізі.

Варшава закликала ЄС “солідарно підтримувати білорусів у їх прагненні до свободи”.

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Вибори в Білорусі

Вибори у Білорусі відбулися 9 серпня, на яких, за даними білоруської ЦВК, переміг нинішній президент Олександр Лукашенко.

Попередньо, він отримав 80,2% голосів, тоді як його головна суперниця Світлана Тихановська – 9,9%.

Білоруси не прийняли результати виборів і масово вийшли на вулиці багатьох міст своєї країни.

ОМОН почав розганяти протестувальників, використовуючи гумові кулі, водомети та світлошумові гранати.

Правозахисники заявили про затримання та травмування десятків учасників акцій.

МВС Білорусі також заявило про постраждалих з боку правоохоронців.

Джерело: Dorzeczy