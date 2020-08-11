Авто з протестувальниками в Мінську в’їхало в кордон ОМОНу

Під час протестів у Мінську в ніч вівторка, 11 серпня, автомобіль протестувальників в’їхав у кордон силовиків.
Як видно на відео, яке зняв очевидець, сіре авто їде в сторону бійців ОМОНу, а коли правоохоронці сходяться, щоб перекрити йому дорогу, прискорюється і прориває кордон.
На кадрах знято, як машина збиває одного з силовиків, через що той падає на асфальт.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика!
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Протести в Білорусі
Увечері понеділка, 10 серпня, тисячі білорусів знову вийшли на протести, щоб заявити про фальсифікацію виборів нинішнім президентом Олександром Лукашенком.
У перший день протестів у Білорусі не менше 3 тис. осіб було затримано, десятки отримали поранення.
11 серпня Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про загибель одного з учасників протесту, у якого нібито вибухнула в руці вибухівка.
Фото: NEXTA