Авто з протестувальниками в Мінську в’їхало в кордон ОМОНу

Під час протестів у Мінську в ніч вівторка, 11 серпня, автомобіль протестувальників в’їхав у кордон силовиків.

Як видно на відео, яке зняв очевидець, сіре авто їде в сторону бійців ОМОНу, а коли правоохоронці сходяться, щоб перекрити йому дорогу, прискорюється і прориває кордон.

На кадрах знято, як машина збиває одного з силовиків, через що той падає на асфальт.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

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Протести в Білорусі

Увечері понеділка, 10 серпня, тисячі білорусів знову вийшли на протести, щоб заявити про фальсифікацію виборів нинішнім президентом Олександром Лукашенком.

У перший день протестів у Білорусі не менше 3 тис. осіб було затримано, десятки отримали поранення.

11 серпня Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про загибель одного з учасників протесту, у якого нібито вибухнула в руці вибухівка.

Фото: NEXTA