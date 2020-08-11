Тихановська записала друге відеозвернення – текст і відео

Представник опозиції на виборах у Білорусі Світлана Тихановська вдруге за день, 11 серпня, звернулася до білорусів через відео.
На кадрах помітно, що текст звернення вона читає з листка, не відводячи очей.
Цікаво, що нове звернення почали розповсюджувати новинні Telegram-канали Білорусі, а на каналі, де опублікували перше відеозвернення Тихановської, ролик чомусь відсутній.
Світлана Тихановська подякувала виборцям за підтримку та офіційно закликала білорусів не брати участі у протестах.
Чимало прихильників помітили дивну схожість кімнати, де було знято відео, з кабінетом голови ЦВК Білорусі.
За неофіційною інформацією, після виборів Світлану утримували в будівлі ЦВК декілька годин.
Повний текст звернення Світлани Тихановської
Шановні громадяни Республіки Білорусь, я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави.
Народ Білорусі зробив свій вибір.
З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене увесь цей час.
Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги закону. Я не хочу крові і насильства.
Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку.
Бережіть себе та своїх близьких.
Зникнення Тихановської
Вночі з 10 на 11 серпня представник опозиції Світлана Тихановська покинула Білорусь та поїхала до Литви, куди раніше також поїхав її чоловік Сергій з дітьми.
Міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус у своєму Twitter запевнив, що у Литві життю Світлани нічого не загрожує.