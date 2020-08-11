Лежать на землі “штабелями”: очевидці зняли затриманих у мінському РУВС

У Білорусі очевидці зняли, в яких умовах утримують затриманих під час протестів у Мінську людей.
На кадрах видно, що учасники протесту лежать у дворі відділу столичної міліції.
Автори відео уточнили, що ролик знято поруч із Жовтневим РУВС Мінська.
Інші кадри показали затриманих у Радянському РУВС білоруської столиці.
Там на відео зняли, як десятки людей стоять на тюремних розтяжках.
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Протести у Білорусі
У понеділок 10 серпня другу ніч поспіль білоруські силовики затримували протестувальників, які вийшли на вулиці міст заявити про незгоду з результатами виборів президента Білорусі.
У перший день протестів у Білорусі міліція відзвітувала про більш, ніж 3 тис. затриманих. Скільки людей було затримано наступного дня, невідомо.
Фото: TUT.BY