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Факти / Світ

Лежать на землі “штабелями”: очевидці зняли затриманих у мінському РУВС

У Білорусі очевидці зняли, в яких умовах утримують затриманих під час протестів у Мінську людей.

На кадрах видно, що учасники протесту лежать у дворі відділу столичної міліції.

Автори відео уточнили, що ролик знято поруч із Жовтневим РУВС Мінська.

Інші кадри показали затриманих у Радянському РУВС білоруської столиці.

Там на відео зняли, як десятки людей стоять на тюремних розтяжках.

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Протести у Білорусі

У понеділок 10 серпня другу ніч поспіль білоруські силовики затримували протестувальників, які вийшли на вулиці міст заявити про незгоду з результатами виборів президента Білорусі.

У перший день протестів у Білорусі міліція відзвітувала про більш, ніж 3 тис. затриманих. Скільки людей було затримано наступного дня, невідомо.

Фото: TUT.BY

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