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Лукашенко синіми пальцями вчепився у трон: дружина Цепкало підтримала Тихановську

Дружина опозиціонера Валерія Цепкало записала відеозвернення на підтримку Світлани Тихановської.

Вероніка Цепкало заявила, що визнає єдиним легітимним президентом Білорусі Тихановську.

Також вона розуміє її рішення покинути країну і перебувати у Литві.

– Лукашенко нахабно бреше, що протестами в Білорусі керують з-за кордону або що інтернет, мобільний зв’язок у нас відключають через кордони. Нас обманювали протягом 26 років і нині обман триває, – заявила вона.

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Цепкало закликала силовиків перейти на бік народу.

– Лукашенко показав свої сині пальці, що вчепилися в трон і вже забруднені кров’ю білоруського народу, – каже Цепкало.

Світ має визнати Тихановську законно обраним президентом і зупинити кровопролиття в Білорусі.

– Допоможіть зупинити кровопролиття, визнайте Світлану в якості єдиного президента, допоможіть звільнити політв’язнів, допоможіть провести вільні і демократичні вибори, – додала вона.

Тихановська виїхала у Литву

Світлана Тихановська виїхала до Литви 10 серпня. Закликала білорусів берегти себе та не виходити на протести у Білорусі. 

Штаб опозиції закликав владу країни до діалогу про мирну передачу влади.

Чинний президент Олександр Лукашенко на заяви опозиції не реагує.

Джерело: Еврорадио

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