Дружина опозиціонера Валерія Цепкало записала відеозвернення на підтримку Світлани Тихановської.

Вероніка Цепкало заявила, що визнає єдиним легітимним президентом Білорусі Тихановську.

Також вона розуміє її рішення покинути країну і перебувати у Литві.

– Лукашенко нахабно бреше, що протестами в Білорусі керують з-за кордону або що інтернет, мобільний зв’язок у нас відключають через кордони. Нас обманювали протягом 26 років і нині обман триває, – заявила вона.

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Цепкало закликала силовиків перейти на бік народу.

– Лукашенко показав свої сині пальці, що вчепилися в трон і вже забруднені кров’ю білоруського народу, – каже Цепкало.

Світ має визнати Тихановську законно обраним президентом і зупинити кровопролиття в Білорусі.

– Допоможіть зупинити кровопролиття, визнайте Світлану в якості єдиного президента, допоможіть звільнити політв’язнів, допоможіть провести вільні і демократичні вибори, – додала вона.

Тихановська виїхала у Литву

Світлана Тихановська виїхала до Литви 10 серпня. Закликала білорусів берегти себе та не виходити на протести у Білорусі.

Штаб опозиції закликав владу країни до діалогу про мирну передачу влади.

Чинний президент Олександр Лукашенко на заяви опозиції не реагує.

Джерело: Еврорадио