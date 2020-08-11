Партнер Газпрому вперше допустив провал проекту Північний потік-2

Німецька енергетична компанія Uniper, яка є фінансовим партнером Газпрому, у вівторок попередила, що, можливо, їй доведеться скоротити кредит, наданий для планованого газопроводу Nord Stream 2, якщо проект провалиться через санкції США.

– У міру того, як США активізують свої зусилля щодо цільових санкцій проти проекту Північний потік-2, ймовірність затримки або навіть неповного завершення будівництва трубопроводу збільшується, – йдеться у звіті групи.

Водночас Uniper не розкриває розмір кредиту.

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Санкції США проти Північного потоку-2

20 грудня 2019 року США ухвалили санкції проти укладальника труби Північного потоку-2 – компанії Allseas.

Після таких дій американської влади будівництво газопроводу зупинилося на 93% від завершення.

Заява Uniper прозвучала на тлі зростаючого опору США проекту трубопроводу, адже американські законодавці розглядають можливість посилення санкцій проти Північного потоку-2.

Джерело: Известия

Фото: Nord-stream2