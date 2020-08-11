PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Партнер Газпрому вперше допустив провал проекту Північний потік-2

Німецька енергетична компанія Uniper, яка є фінансовим партнером Газпрому, у вівторок попередила, що, можливо, їй доведеться скоротити кредит, наданий для планованого газопроводу Nord Stream 2, якщо проект провалиться через санкції США.

– У міру того, як США активізують свої зусилля щодо цільових санкцій проти проекту Північний потік-2, ймовірність затримки або навіть неповного завершення будівництва трубопроводу збільшується, – йдеться у звіті групи.

Водночас Uniper не розкриває розмір кредиту.

Читайте: Польща оштрафувала Газпром на $57 млн через Північний потік-2

Санкції США проти Північного потоку-2

20 грудня 2019 року США ухвалили санкції проти укладальника труби Північного потоку-2 – компанії Allseas.

Після таких дій американської влади будівництво газопроводу зупинилося на 93% від завершення.

Заява Uniper прозвучала на тлі зростаючого опору США проекту трубопроводу, адже американські законодавці розглядають можливість посилення санкцій проти Північного потоку-2.

Джерело: Известия

Фото: Nord-stream2

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка