Станом на 11 серпня у світі зафіксовано 20 009 331 випадк інфікування коронавірусною хворобою, за добу захворіло понад 200 тис. осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 734 тис. пацієнтів, за добу понад 2 тис. хворих.
Загалом вилікувалися від хвороби 12 216 726 осіб.
Лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 5 089 416;
- Бразилія – 3 057 470;
- Індія – 2 215 074;
- Росія – 890 799;
- Південна Африка – 563 598.
Лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 163 425;
- Бразилія – 101 752;
- Мексика – 53 003;
- Велика Британія – 46 611;
- Індія – 44 386.
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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 34 місце – між Оманом і Домініканською Республікою.
Карантин у світі
Європейський Союз досі не відкрив свої кордони для України. Польша оновила перелік осіб, які можуть не проходити карантин після в’їзду до країни.
Для порівняння, загальна кількість випадків Covid-19 у світі 10 серпня зросла до 19 792 519 осіб, а кількість загиблих – до 730 089.
США повідомили про найбільшу кількість випадків інфікування, країна вже перетнула позначку в 5 млн (5 044 821).