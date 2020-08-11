Станом на 11 серпня у світі зафіксовано 20 009 331 випадк інфікування коронавірусною хворобою, за добу захворіло понад 200 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 734 тис. пацієнтів, за добу понад 2 тис. хворих.

Загалом вилікувалися від хвороби 12 216 726 осіб.

Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 5 089 416;

Бразилія – 3 057 470;

Індія – 2 215 074;

Росія – 890 799;

Південна Африка – 563 598.

Лідери за кількістю летальних випадків:

США – 163 425;

Бразилія – 101 752;

Мексика – 53 003;

Велика Британія – 46 611;

Індія – 44 386.

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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 34 місце – між Оманом і Домініканською Республікою.

Карантин у світі

Європейський Союз досі не відкрив свої кордони для України. Польша оновила перелік осіб, які можуть не проходити карантин після в’їзду до країни.

Для порівняння, загальна кількість випадків Covid-19 у світі 10 серпня зросла до 19 792 519 осіб, а кількість загиблих – до 730 089.

США повідомили про найбільшу кількість випадків інфікування, країна вже перетнула позначку в 5 млн (5 044 821).