Протестувальники у Білорусі про поранення: Граната прилетіла в натовп, там були діти

Протестувальники в Білорусі розповіли про те, як були поранені в ніч із 9 на 10 серпня.

Мінчанин Костянтин отримав осколкове поранення гомілки лівої ноги.

– Три осколки зачепили і мене. Один ударив фронтально у гомілку, другий зачепив коліно, третій пройшовся побіжно через ногу, – розповів він.

Чоловік розповідає, що першу допомогу йому надали ще до того, як під’їхала швидка, випадкові перехожі замотали ногу. Медики відвезли Костянтина до військового госпіталю. Нині він вже вдома.

Ще один чоловік 9 серпня отримав рвану рану лівої ноги.

– Світлошумова граната прилетіла прямо в натовп – хлопок, дезорієнтація. Поруч, трохи далі, були і діти, і жінки. Люди стали розбігатися, я теж побіг, потім дивлюся: щось із ногами. Розглянув: штани у мотлох і така ось рана. Мені викликали швидку, медики надали першу допомогу і відвезли до травмпункту, – розповів він.

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Протести в Білорусі

Тисячі людей вийшли на протести в Білорусі у день виборів президента 9 серпня. Люди вважають, що нинішній глава держави Олександр Лукашенко сфальсифікував результати волевиявлення, щоб відібрати перемогу у Світлани Тихановської.

Під час сутичок із міліцією в ніч на 10 серпня було затримано щонайменше 3 тис. людей, десятки були поранені. Силовики застосували проти протестувальників гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

На наступний день протести і сутички в Мінську та інших містах продовжилися. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що увечері 10 серпня загинув один із протестувальників, у якого нібито вибухнув невідомий предмет у руці.

Джерело: Tut.by

Фото: Sputnik