Протести в Білорусі: ОМОН приїжджає під виглядом швидкої

Під час протестів у Білорусі ОМОН приїжджав під виглядом швидкої допомоги, після чого жорстоко бив людей.
Про це повідомляє білоруське видання NEXTA Live.
У Бресті, наприклад, під номером 103 з учорашнього вечора взагалі не брали виклики від громадян, тільки від міліції.
Коли приїжджала швидка і до неї виносили на руках важко поранених, з неї вискакували силовики і нападали на людей, які виносили постраждалих. Жорстко били, а деяких затримували.
Рятувати потерпілих медики теж могли тільки з дозволу співробітників ОМОНу.
У той самий час в Мінську деякі машини швидкої карателі захоплювали силою і потім їздили містом і затримували протестуючих.
Що відбувається в Білорусі
Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Тихановська – 10,09%.
Білоруси вийшли на протести. Одна людина загинула, десятки травмовані – інших тимчасово ув’язнюють.
11 серпня вранці Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.
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Джерело: NEXTA Live.