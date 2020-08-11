Протести в Білорусі: ОМОН приїжджає під виглядом швидкої

Під час протестів у Білорусі ОМОН приїжджав під виглядом швидкої допомоги, після чого жорстоко бив людей.

Про це повідомляє білоруське видання NEXTA Live.

У Бресті, наприклад, під номером 103 з учорашнього вечора взагалі не брали виклики від громадян, тільки від міліції.

Коли приїжджала швидка і до неї виносили на руках важко поранених, з неї вискакували силовики і нападали на людей, які виносили постраждалих. Жорстко били, а деяких затримували.

Рятувати потерпілих медики теж могли тільки з дозволу співробітників ОМОНу.

У той самий час в Мінську деякі машини швидкої карателі захоплювали силою і потім їздили містом і затримували протестуючих.

Що відбувається в Білорусі

Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Тихановська – 10,09%.

Білоруси вийшли на протести. Одна людина загинула, десятки травмовані – інших тимчасово ув’язнюють.

11 серпня вранці Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.

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Джерело: NEXTA Live.