Штаб опозиції, на чолі з кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською, закликав владу країни до діалогу про мирну передачу влади.
Заяву опублікували у Telegram-каналі Пул Першої. Це офіційний канал зв’язку штабу об’єднаної опозиції Білорусі.
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– Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом. Ми солідарні з усіма, хто відстоює своє право на краще майбутнє для себе і своїх дітей.
Ми проти насильства і просимо владу не застосовувати насильство проти мирних громадян, – йдеться в заяві штабу.
Тихановська виїхала з Білорусі
Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви, де перебувають її діти.
Тихановська записала відеозвернення, де закликала припинити силові дії проти мітингувальників.
Судячи зі змісту відео, ймовірно, Тихановська припиняє боротьбу за владу у Білорусі.
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Джерело: Пул Первой