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Факти / Світ

Штаб Тихановської закликав Лукашенка мирно передати владу

Штаб опозиції, на чолі з кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською, закликав владу країни до діалогу про мирну передачу влади.

Заяву опублікували у Telegram-каналі Пул Першої. Це офіційний канал зв’язку штабу об’єднаної опозиції Білорусі.

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– Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом. Ми солідарні з усіма, хто відстоює своє право на краще майбутнє для себе і своїх дітей.

Ми проти насильства і просимо владу не застосовувати насильство проти мирних громадян, – йдеться в заяві штабу.

Тихановська виїхала з Білорусі

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви, де перебувають її діти.

Тихановська записала відеозвернення, де закликала припинити силові дії проти мітингувальників.

Судячи зі змісту відео, ймовірно, Тихановська припиняє боротьбу за владу у Білорусі.

Про протести у Білорусі і останні новини читайте в нашому онлайні.

Джерело: Пул Первой

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