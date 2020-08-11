Штаб опозиції, на чолі з кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською, закликав владу країни до діалогу про мирну передачу влади.

Заяву опублікували у Telegram-каналі Пул Першої. Це офіційний канал зв’язку штабу об’єднаної опозиції Білорусі.

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– Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом. Ми солідарні з усіма, хто відстоює своє право на краще майбутнє для себе і своїх дітей.

Ми проти насильства і просимо владу не застосовувати насильство проти мирних громадян, – йдеться в заяві штабу.