Трамп налаштований запросити Путіна на саміт G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би запросити на саміт G7 главу РФ Володимира Путіна.

Очільник країни запропонував провести зустріч лідерів у листопаді 2020 року, уточнив він під час брифінгу у Білому домі.

– Ми вже запросили низку людей. Я б запросив його (Володимира Путіна, – Ред.). Я вважаю, що це важливо, – додав Дональд Трамп.

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За його словами, до участі були запрошені представники й інших країн, які не є членами G7.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/q1rxBdvHGv — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020

Водночас прес-конференцію Дональда Трампа довелося припинити через стрілянину поблизу Білого дому.

На перехресті 17-ої вулиці і Пенсільванія-авеню чоловік відкрив вогонь, постраждали двоє осіб. Його вдалося затримати, після чого президент США повернувся до журналістів.

Вибори у США

Президент США Дональд Трамп вважає, що він остання людина, кого РФ хоче бачити у президентському кріслі, адже, за його словами, він діяв жорстко щодо Володимира Путіна та Кремля.

Однак дослідження свідчать, що РФ намагається очорнити його опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.

Водночас Іран та Китай, дійсно, не зацікавлені у переобранні Трампа.