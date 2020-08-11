Через 15 років у Арктиці може повністю зникнути лід. Катастрофічні зміни спричинить глобальне потепління.

Такий прогноз надали британські науковці, а результати свого дослідження опублікували у журналі Nature Climate Change.

– Арктика дуже змінюється під впливом глобального потепління. Перспектива того, що вже до 2035 року Арктика може залишитися без льодового покрову, має змусити людей задуматися про проблему глобального потепління, – йдеться у статті.

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Нині в Арктиці через сонце вже виникли величезні озера на поверхні льоду. Надалі танення льоду продовжиться.

Танення льодовиків – які регіони затопить

Масштабне танення льодовиків в Арктиці, Антарктиді і Гренландії спровокує підвищення рівня океану, через що частина суші опиниться під водою.

Науковці дають різні прогнози, які частини суші затопить. Це залежить від того, які льодовики розтануть.

Наприклад, доля Лондона залежить від зміни площі льодовиків в північно-західних районах Гренландії, а Нью-Йорка – від льодовиків у північній і східній частинах.

Загрожує затоплення і Україні. Від води можуть постраждати південні регіони країни.

Джерело: Science Daily