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Факти / Світ / Росія

Єфремова госпіталізували з засідання суду непритомного

Михайла Єфремова лікарі швидкої допомоги госпіталізували непритомного зі зали суду.

З будівлі Пресненського суду в Москві артиста виносили кілька приставів.

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– Мені потрібно чотири людини, щоб винести його, – сказала одна з лікарів.

Судові пристави закрили суд на вхід і відтіснили натовп від проходу для госпіталізації актора.

У прес-службі суду підтвердили, що Єфремов був госпіталізований.

За попередньою інформацією, у актора підозра на інсульт. Його адвокат уточнив, що Михайло Єфремов госпіталізований у несвідомому стані.

За даними російських ЗМІ, він перебуває у реанімації.

ДТП за участю Єфремова

ДТП за участю Михайла Єфремова сталося 8 червня у Москві. Внаслідок аварії загинув водій фургона Сергій Захаров, у який в’їхав автомобіль російського актора.

Відомо, що Єфремов був у стані алкогольного сп’яніння, проте він не визнає свою провину за пред’явленим звинуваченням. Актору загрожує до 12 років ув’язнення.

Джерело: ТАСС, Mash, РИА Новости

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