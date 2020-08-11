Європейський союз може відправити представника для прямих переговорів з владою Білорусі.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після обговорення ситуації у Білорусі з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За словами президента, також обговорювалися можливості провести зустріч ЄС на рівні лідерів або міністрів щодо ситуації в Білорусі.

Читайте: Як проходять протести у Білорусі – день другий

– Литва готова бути посередником у цьому процесі – до цього нас зобов’язує наша історична близькість та сусідство, – заявив він.

Ситуація у Білорусі

Третій день тривають протести в Білорусі. Найбільше протестувальників виходить у столиці Мінську та обласних центрах.

у відповідь міста заполонили автозаки і водомети. Затримано біля 2 тис. людей, поранених біля тисячі. Загинув один чоловік.

Лідери опозиції виїхали з країни.