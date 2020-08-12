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Байден вибрав кандидата у віце-президенти США

Сенатор США Камала Харріс стала кандидатом у віце-президенти у команді кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена.

Харріс затвердять на з’їзді демократів у кінці серпня.

Байден виконав обіцянку – зупинився на кандидаті жіночої статі.

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Байден вибрав кандидата у віце-президенти США

фото: демократична партія США

Камалі Харріс – 55 років, її батько родом з Ямайки, а мати – з Індії. Представляє у Сенаті штат Каліфорнія.

Кандидатура Харріс у віце-президенти, на думку американських експертів, – логічна і не ризикована. В ході праймеріз вона намагалася знайти баланс між позиціями помірних демократів і ультралівої частини партії.

Байден боротиметься з расизмом

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом. Зробить це за умови, що його оберуть президентом країни.

Він також звинуватив Трампа в розпалюванні расизму і нездатності захистити людей від коронавірусу.

Джерело: ВВС

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