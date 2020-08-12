Вибори у США 2020: Байден представив кандидатуру віце-президента

Кандидат в президенти США Джо Байден представив сенатора Камалу Харріс як потенційного віце-президента та подякував їй за партнерство.

Харріс шість років працювала на посаді генерального прокурора.

– Для мене честь повідомити, що я вибрав Камілу Харріс – безстрашного бійця і одну з кращих державних службовців країни в якості свого напарника, – зазначив Байден.

Харріс подякувала Байдену за його вибір і заявила, що готова зробити все можливе, щоб зробити його президентом США.

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Натомість Дональд Трамп заявив, що здивований вибором Байдена, бо у Харріс нібито слабка підтримка серед демократів.

– Я був здивований, що він вибрав її. Під час дебатів демократів вона говорила жахливі речі про сонного Джо. І я думав, що він її не вибере, – сказав чинний президент.

Вибори у США 2020

У США у самому розпалі передвиборна гонка. У ній бере участь чинний президент США Дональд Трамп. Його головним опонентом є демократ Джо Байден.

Ситуацію з виборами ускладнює пандемія коронавірусу, через що Трамп запропонував перенести вибори.

Пізніше він публічно відмовився від цієї ідеї.

Джерело: The White House, Joe Biden